Цьогорічні дотації агросектору суттєво скоротилися – експерт

По-перше, Кабмін припинив дотувати виробників продукції птахівництва, уточнив експерт, замість - запропонував аграріям компенсації за будівництво чи реконструкцію тваринницьких комплексів.

"Враховуючи те, що останній термін подачі документів на розгляд комісії для отримання компенсації 5 грудня, то про фактичні обсяги компенсації можна буде дізнатися лише в кінці року або на початку наступного. Однак, можемо вже сьогодні прогнозувати, що суми компенсації будуть для галузі меншими ніж за минулорічними програмами підтримки", - пояснив він.

Через програми компенсації будівництва нових чи реконструкції існуючих потужностей Уряд сподівається на збільшення виробництва тваринницької продукції. У Кабміні переконані, що у кінцевому результаті це призведе до зниження або сповільнення росту споживчих цін, однак, прогнози експертів не такі оптимістичні.

"Враховуючи те, що на сьогодні більшість виробників продукції тваринництва в Україні знаходяться практично на грані виживання через низьку рентабельність виробництва і намагаються утримати діюче виробництво та зберегти існуюче поголів’я, а також процедурні складності із будівництвом нових виробничих об’єктів, сумніваємось, що дані програми ефективно спрацюють в цьому році, а більша частина коштів залишиться в бюджеті не використаними", - зазначив Карпенко.

"Тому, ми не виключаємо розвитку ситуації, коли вже восени спостерігатиметься ріст відпускних і споживчих цін на тваринницьку продукцію", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільший в Україні виробник курятини – компанія “Миронівський хлібопродукт” отримає цього року мізерні дотації, на рівні 8% від загальної суми. Через це, компанія Юрія Косюка може переорієнтувати своє виробництво на експорт, зокрема в ЄС, який нарощує обсяги споживання української курятини.

Коментуючи такий сценарій розвитку подій, Карпенко зазначив, що продукції МХП поки вистачить як, на зовнішні ринки, так і на внутрішній.

"Звичайно, що МХП експортно орієнтована компанія, однак і внутрішній ринок є досить вагомим в структурі продажів компанії. Тим більше, що у зв’язку зі зниженням купівельної спроможності населення і зменшенням виробництва свинини та яловичини, споживання м'яса птиці на внутрішньому ринку демонструє ріст", - розповів Карпенко.