Нынешние дотации агросектора существенно сократились - эксперт

Во-первых, Кабмин приостановил дотировать производителей продукции птицеводства, уточнил эксперт, вместо - предложил аграриям компенсации за строительство или реконструкцию животноводческих комплексов.

"Учитывая то, что последний срок подачи документов на рассмотрение комиссии для получения компенсации 5 декабря то о фактических объемах компенсации можно будет узнать только в конце года или в начале следующего. Однако, можем уже сегодня прогнозировать, что суммы компенсации будут для отрасли меньше, чем по прошлогодним программам поддержки", - пояснил он.

Через программы компенсации строительства новых или реконструкции существующих мощностей Правительство надеется на увеличение производства животноводческой продукции. В Кабмине уверены, что в конечном итоге это приведет к снижению или замедлению роста потребительских цен, однако, прогнозы экспертов не столь оптимистичны.

"Учитывая то, что сегодня большинство производителей продукции животноводства в Украине находятся практически на грани выживания из-за низкой рентабельности производства и пытаются удержать действующее производство и сохранить существующее поголовье, а также процедурные сложности со строительством новых производственных объектов, сомневаемся, что данные программы эффективно сработают в этом году, а большая часть останется в бюджете не использованной", - отметил Карпенко.

"Поэтому мы не исключаем развития ситуации, когда осенью будет наблюдаться рост отпускных и потребительских цен на животноводческую продукцию", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейший в Украине производитель курятины - компания "Мироновский хлебопродукт" получит в этом году мизерные дотации на уровне 8% от общей суммы. Из-за этого, компания Юрия Косюка может переориентировать свое производство на экспорт, в частности в ЕС, который наращивает объемы потребления украинской курятины.

Комментируя такой сценарий развития событий, Карпенко отметил, что продукции МХП пока хватит как на внешние рынки, так и на внутренней.

"Конечно, МХП экспортно ориентированная компания, однако и внутренний рынок является достаточно весомым в структуре продаж компании. Тем более, что в связи со снижением покупательной способности населения и уменьшением производства свинины и говядины, потребление мяса птицы на внутреннем рынке демонстрирует рост", - рассказал Карпенко.