Цьогорічне ЗНО з математики складали майже 245 тисяч осіб - Міносвіти

Що відомо

Зазначається, що для проходження тестування з математики (завдання рівня стандарту) з’явилися 9 246 осіб, що становить 11,96% зареєстрованих.

Тестування відбулися 28 травня з дотриманням протиепідемічних заходів.

У Міносвіти повідомили, що 102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 — через ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів.

Деталі

Найбільшу явку учасників на тестування з математики серед регіонів — 87,2% зареєстрованих — зафіксовано у Київській області, найменшу — 72,1% — у Чернівецькій. Тестування з математики (завдання рівня стандарту) найбільше складали у Києві — 21,5%, найменше — 3,6% — у Чернівецькій області.

Результати тестування оголосять до 22 червня, додали у міністерстві.

Нагадаємо

Там також зауважили, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 — з української мови, української мови та літератури — відбудуться 1 червня.

Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня тестуванням із хімії.