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В этом году ВНО по математике сдавали почти 245 тысяч человек - Минобразования

Киев • УНН

 • 16896 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Тест основной сессии ВНО-2021 по математике сдавали 244 839 человек, что составляет 83,9% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.

В этом году ВНО по математике сдавали почти 245 тысяч человек - Минобразования

Что известно

Отмечается, что для прохождения тестирования по математике (задания уровня стандарта) появились 9246 человек, что составляет 11,96% зарегистрированных.

Тестирование прошли 28 мая с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В Минобразования сообщили, что 102 участники ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 14 — из-за признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 159 общественных наблюдателей.

Детали

Наибольшую явку участников на тестирование по математике среди регионов — 87,2% зарегистрированных — зафиксировано в Киевской области, наименьшую — 72,1% — в Черновицкой. Тестирование по математике (задания уровня стандарта) больше составляли в Киеве — 21,5%, меньше всего — 3,6% — в Черновицкой области.

Результаты тестирования объявят до 22 июня, добавили в министерстве.

Напомним

Там также отметили, что участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Следующие тестирование основной сессии ВНО-2021 — по украинскому языку, украинскому языку и литературе — состоятся 1 июня.

Основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по химии.

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