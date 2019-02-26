Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії

За інформацією регіональних підрозділів з питань соціального захисту населення, станом на 15 лютого кількість домогосподарств, яким відмовлено у призначенні субсидії з 1 травня 2018 року, становить 480 тисяч.



При цьому в прес-службі уточнили, що серед тих, хто звернулися по субсидію вже з початку поточного року, відмови отримали 3,5 тисячі домогосподарств.



Нагадаємо, відмовити у субсидії тим, хто має доходи менші за мінімальну зарплату, не можуть.



Кілька десятків відсотків від тих, хто отримує субсидії на житлово-комунальні послуги, є неправомірними отримувачами субсидій.