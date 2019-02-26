Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.
За інформацією регіональних підрозділів з питань соціального захисту населення, станом на 15 лютого кількість домогосподарств, яким відмовлено у призначенні субсидії з 1 травня 2018 року, становить 480 тисяч.
При цьому в прес-службі уточнили, що серед тих, хто звернулися по субсидію вже з початку поточного року, відмови отримали 3,5 тисячі домогосподарств.
Нагадаємо, відмовити у субсидії тим, хто має доходи менші за мінімальну зарплату, не можуть.
Кілька десятків відсотків від тих, хто отримує субсидії на житлово-комунальні послуги, є неправомірними отримувачами субсидій.