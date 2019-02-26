В этом году 3,5 тыс. домохозяйств отказали в субсидии

По информации региональных подразделений по вопросам социальной защиты населения, по состоянию на 15 февраля количество домохозяйств, которым отказано в назначении субсидии с 1 мая 2018 года, составляет 480 000.



При этом в пресс-службе уточнили, что среди обратившихся за субсидией уже с начала текущего года, отказы получили 3,5 тысячи домохозяйств.



Напомним, отказать в субсидии тем, кто имеет доходы меньше минимальной зарплаты, не могут.



Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий.