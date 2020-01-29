Цього літа США планує відкрити в Україні Офіс протидії наркозлочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом відкриття влітку в Україні Офісу протидії наркозлочинності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DEA протидії наркозлочинності, що дозволить українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародної наркозлочинності”, — про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з заступником держсекретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорганом Ендрюсом.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.