Україна та США обговорили спільну протидію кіберзлочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці МВС у Facebook.
“Розбудова проекту „Академія патрульної поліції“, подальша реалізація ініціативи „Поліцейський офіцер громади“ та спільна протидія кіберзлочинності. Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з заступником держсекретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорганом Ендрюсом”, — йдеться у повідомленні.
За словами Авакова, завдяки підтримці американської сторони, в Україні запустили проект “Поліцейський офіцер громади” в 11-ти регіонах України. Також міністр зазначив, що цього року проект палнують запустити у низці маленьких міст.
“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — зазначив Аваков.
Також сторони обговорили співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам. За словами Авакова влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності.
У свою чергу, Джорган Ендрюс подякував за спільну роботу та партнерство, а також висловив сподівання, що у 2020 році вдасться реалізувати всі намічені проекти.
Нагадаємо, парламентський комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки в Україні та розробити нову стратегію на 2020-2025 роки.