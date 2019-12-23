Раді рекомендували розробити нову стратегію кібербезпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки в Україні та розробити нову стратегію на 2020-2025 роки. Про це під час слухань комітету цифрової трансформації на тему Національної кібербезпеки та кіберзахисту України повідомив заступник голови комітету Олександр Федієнко, інформує УНН.
"Рекомендувати провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки, питань критичної інфраструктури та питань електронної комунікації в Україні - це питання телекомунікацій", - зазначив Федієнко.
За його словами, варто також змінювати державну стратегію кібербезпеки.
"Логічним завданням було б розроблення принципово нової стратегії кібербезпеки України на період 2020-2025 років, як документ довгострокового планування, що визначає загрози кібербезпеки України, пріоритети на напрямки кібербезпеки України, що створюється на базі стратегій Нацбезпеки України", - сказав Федієнко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом № 923/2019 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки".