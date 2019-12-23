Раді рекомендували розробити нову стратегію кібербезпеки України

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки в Україні та розробити нову стратегію на 2020-2025 роки. Про це під час слухань комітету цифрової трансформації на тему Національної кібербезпеки та кіберзахисту України повідомив заступник голови комітету Олександр Федієнко, інформує УНН.