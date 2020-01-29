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Украина и США обсудили совместное противодействие киберпреступности

Киев • УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США Джорганом Эндрюсом совместное противодействие киберпреступности и развитие проекта "Академия патрульной полиции". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице МВД в Facebook.

Украина и США обсудили совместное противодействие киберпреступности

"Развитие проекта "Академия патрульной полиции", дальнейшая реализация инициативы "Полицейский офицер общины" и совместное противодействие киберпреступности. Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с заместителем госсекретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, благодаря поддержке американской стороны, в Украине запустили проект "Полицейский офицер общины" в 11-ти регионах Украины. Также министр отметил, что в этом году проект палнують запустить в ряде маленьких городов.

"МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5000 патрульных", - отметил Аваков.

Также стороны обсудили сотрудничество в противодействии наркопреступности и киберпреступлений. По словам Авакова летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности.

В свою очередь, Джорган Эндрюс поблагодарил за совместную работу и партнерство, а также выразил надежду, что в 2020 году удастся реализовать все намеченные проекты.

Напомним, парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины провести парламентские слушания о состоянии кибербезопасности в Украине и разработать новую стратегию на 2020-2025 годы.

Украинские Национальные Новости

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