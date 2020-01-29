Этим летом США планирует открыть в Украине Офис противодействия наркопреступности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США Джорганом Эндрюсом открытие летом в Украине Офиса противодействия наркопреступности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности", - об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с заместителем госсекретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США Джорганом Эндрюсом совместное противодействие киберпреступности и развитие проекта "Академия патрульной полиции".