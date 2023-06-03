ЦНС: росіяни не можуть налагодити водопостачання на окупованій Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Росіяни не можуть налагодити водопостачання на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води.
Зазначається, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства днр "вода донбаса" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення.
Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню тимчасово окупованих міст.
Як повідомляє українське підпілля, причина полягає в тому, що окупаційна адміністрація Донеччини банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфрастуктури.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни погрожують позбавити зарплати всіх комунальників, які не оформлять паспорт рф.