ЦНС: окупанти примушують комунальників на ТОТ оформлювати російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни погрожують позбавити зарплати всіх комунальників, які не оформлять паспорт рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, від усіх працівників комунальних підприємств вимагають переоформити банківські картки на паспорт рф. Якщо ж працівник відмовиться це робити, то зарплату він вже отримувати не буде.
Крім того, у ЦНС додали, що російські поліцейські примушують також мешканців тимчасово окупованих територій оформлювати паспорти рф.
"На тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції мвс рф. Відкомандировані гастролери погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на ТОТ буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського паспорта", - зазначили в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.