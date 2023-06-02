ЦНС: оккупанты принуждают коммунальщиков на ВОТ оформлять российские паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Луганской области россияне угрожают лишить зарплаты всех коммунальщиков, которые не оформят паспорт рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, от всех работников коммунальных предприятий требуют переоформить банковские карты на паспорт рф. Если же работник откажется это делать, то зарплату он уже получать не будет.
Кроме того, в ЦНС добавили, что российские полицейские заставляют также жителей временно оккупированных территорий оформлять паспорта рф.
"На временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции мвс рф. Откомандированные гастролеры угрожают местным жителям, утверждая, что на ВОТ будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского паспорта", - отметили в Центре национального сопротивления.
Напомним
В ЦНС сообщали, что россияне изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонской области.