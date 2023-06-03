ЦНС: россияне не могут наладить водоснабжение в оккупированной Донецкой области

Детали

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды.

Отмечается, что работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия днр "вода донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.

Также наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению временно оккупированных городов.

Как сообщает украинское подполье, причина заключается в том, что оккупационная администрация Донецкой области банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфрастуктуры.

Напомним

В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне угрожают лишить зарплаты всех коммунальщиков, которые не оформят паспорт рф.