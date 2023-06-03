ЦНС: россияне не могут наладить водоснабжение в оккупированной Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Россияне не могут наладить водоснабжение на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды.
Отмечается, что работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия днр "вода донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.
Также наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению временно оккупированных городов.
Как сообщает украинское подполье, причина заключается в том, что оккупационная администрация Донецкой области банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфрастуктуры.
Напомним
В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне угрожают лишить зарплаты всех коммунальщиков, которые не оформят паспорт рф.