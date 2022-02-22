Цивільна вогнепальна зброя та права внутрішньо переміщених осіб: порядок денний ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Верховна Рада сьогодні збереться на перше цього тижня пленарне засідання, повідомляє УНН.
Деталі
Пленарне засідання традиційно має розпочатися о 10-й годині. На порядку денному сьогодні три десятки питань.
Першим на розгляді стоїть проект постанови про внесення змін до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Тому нардепи, цілком ймовірно, змінять і порядок розгляду питань, ймовірно, додавші нові. Так, вчора, ще до оголошення визнання Росією “незалежності” квазідержавних утворень на території Донбасу спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що ВР готова в будь-який момент розглянути запровадження в країні надзвичайного або воєнного стану.
Однак поки ці питання не включені до порядку денного. Натомість на розгляд ВР винесені законопроекти про легалізацію цивільної зброї.
Нардепи мають розглянути два депутатські законопроекти про право цивільних на вогнепальну зброю, а також внесення змін до Кримінального кодексу, які стосуються регулювання меж необхідної самооборони. Раніше очільник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що серед нардепів є підтримка законопроекту про легалізацію зброї.
"Усі питання, які були до минулого законопроекту, з цього прибрані. Я переконаний, що в першому читанні він буде підтриманий, бо там чітко забезпечені ті критерії, щоб громадянин мав право на самозахист і не спричиняв тим самим якихось питань стосовно життя і здоров’я інших людей",— заявив голова Ради, ймовірно маючи на увазі законопроект під номером 5708-1, до розробки якого була залучена Українська асоціація власників зброї.
Окрім того, на порядку денному сьогодні серед іншого законопроекти, що стосуються розумних строків кримінального провадження, дотримання прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, тощо.
Нагадаємо
Торік у березні Рада провалила голосування за закон про легалізацію короткоствольної зброї.