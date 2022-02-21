ВР готова розглядати питання про введення надзвичайного або воєнного стану в Україні – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Верховна Рада готова до будь-якого розвитку подій, зокрема до розгляду питань, пов'язаних з введенням спеціальних станів в Україні. Про це заявив на брифінгу в понеділок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Цитата
У спікера поцікавились, якими є критерії для розгляду питання про введення надзвичайного або воєнного стану в Україні.
"Ми всі володіємо тією ситуацією, яка відбувається в Російській Федераціїж водночас я хотів би звернути вашу увагу, що у цей період тиражується велика кількість фейкової інформації. Тому ми будемо очікувати тільки офіційної інформації, яка буде надходити звідти, але, ще раз повторюю, ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі ті питання, про які запитували ви – питання, пов'язані з запровадженням спеціальних станів в Україні", - сказав Стефанчук.
Деталі
З його слів, процедура цих спеціальних станів чітко прописана в законодавстві України.
"Ви знаєте, що цьому повинен передувати указ президента України, який буде розглянутий і затверджений у Верховній Раді України", - додав Стефанчук.