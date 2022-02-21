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ВР готова рассматривать вопрос о введении чрезвычайного или военного положения в Украине – Стефанчук

Киев • УНН

 • 453062 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Верховная Рада готова к любому развитию событий, в частности к рассмотрению вопросов, связанных с введением специальных состояний в Украине. Об этом заявил на брифинге в понедельник председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

У спикера поинтересовались, каковы критерии для рассмотрения вопроса о введении чрезвычайного или военного положения в Украине.

"Мы все владеем той ситуацией, которая происходит в Российской Федерации, и в то же время я хотел бы обратить ваше внимание, что в этот период тиражируется большое количество фейковой информации. Поэтому мы будем ожидать только официальной информации, которая будет поступать оттуда, но, еще раз повторяю, мы готовы к любому развитию событий, в том числе те вопросы, о которых вы спрашивали - вопросы, связанные с введением специальных состояний в Украине", - сказал Стефанчук.

Детали

По его словам, процедура этих специальных состояний четко прописана в законодательстве Украины.

"Вы знаете, что этому должен предшествовать указ президента Украины, который будет рассмотрен и утвержден в Верховной Раде Украины", - добавил Стефанчук.

Украинские Национальные Новости

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