Ціни на природний газ у Європі приблизно в сім разів вищі, ніж у США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ціни на природний газ у США підскочили до 14-річного максимуму, а криза природного газу в Європі викликана її залежністю від енергоносіїв із росії, яка скоротила постачання природного газу до Європи у відповідь на західні санкції. Про це пише CNN, передає УНН.
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Європейський союз був змушений розробити плани нормування природного газу, що є рішучим кроком, який завдасть шкоди сім'ям та бізнесу. Ціни на природний газ у Європі підскочили так високо, що це може призвести до рецесії економіки континенту, зазначає видання.
Для порівняння, ціни на природний газ у Європі торгуються на рівні, еквівалентному приблизно 70 доларам за мільйон БТЕ (термічна одиниця - ред.).
Це приблизно в сім разів вище, ніж ціни у Сполучених Штатах.
Незважаючи на зростання цін на природний газ, ціни на нафту впали, що призвело до різкого зниження цін на бензин. За даними AAA (American Automobile Association), середній національний показник США для звичайного бензину падав 64 дні поспіль.
У той час, аналітики кажуть, що криза природного газу в Європі сприяє підвищенню цін на природний газ в Америці, хоча вона і не є основним чинником.
"Високі світові ціни проникають у США. Природний газ став глобальним товаром через надзвичайну ситуацію із зрідженого газу", — сказав старший менеджер Tortoise Capital Advisors.
Сполучені Штати збільшили експорт зрідженого природного газу до Європи, щоб пом'якшити наслідки втрати російського газу.
"Кожну запасну молекулу, яку ми можемо знайти, ми відправляємо в єврозону", - заявив віце-президент з енергетичних ф'ючерсів Mizuho Securities.