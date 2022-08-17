Цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США

Детали

Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесет ущерб семьям и бизнесу. Цены на газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии экономики континента, отмечает издание.

Для сравнения, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентным примерно 70 долларам за миллион БТЭ (термическая единица – ред.).

Это примерно в семь раз выше, чем цены в Соединенных Штатах.

Несмотря на рост цен на природный газ, цены на нефть упали, что привело к резкому снижению цен на бензин. По данным AAA (American Automobile Association), средний национальный показатель США для обычного бензина падал 64 дня подряд.

В то время аналитики говорят, что кризис природного газа в Европе способствует повышению цен на природный газ в Америке, хотя он и не является основным фактором.

"Высокие мировые цены проникают в США. Природный газ стал глобальным товаром из-за чрезвычайной ситуации из сжиженного газа", — сказал старший менеджер Tortoise Capital Advisors.

Соединенные Штаты увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу, чтобы смягчить последствия потери российского газа.

"Каждую запасную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону", – заявил вице-президент по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities.