Цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, а кризис природного газа в Европе вызван его зависимостью от энергоносителей из россии, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесет ущерб семьям и бизнесу. Цены на газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии экономики континента, отмечает издание.
Для сравнения, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентным примерно 70 долларам за миллион БТЭ (термическая единица – ред.).
Это примерно в семь раз выше, чем цены в Соединенных Штатах.
Несмотря на рост цен на природный газ, цены на нефть упали, что привело к резкому снижению цен на бензин. По данным AAA (American Automobile Association), средний национальный показатель США для обычного бензина падал 64 дня подряд.
В то время аналитики говорят, что кризис природного газа в Европе способствует повышению цен на природный газ в Америке, хотя он и не является основным фактором.
"Высокие мировые цены проникают в США. Природный газ стал глобальным товаром из-за чрезвычайной ситуации из сжиженного газа", — сказал старший менеджер Tortoise Capital Advisors.
Соединенные Штаты увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу, чтобы смягчить последствия потери российского газа.
"Каждую запасную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону", – заявил вице-президент по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities.