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Ціна імпортного газу у лютому впала на 8,5%

Ціна імпортного газу у лютому впала на 8,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Середня митна вартість природного газу, який був імпортований Україною, падає третій місяць поспіль, у лютому вона становила 290,91 долара США за 1 тис. куб. м, або ж на 8,5% менше, ніж місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономрозвитку.

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"Обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року, яка становить 7865,0409 грн або 290,9105 доларів США за 1 тис. куб. м", - повідомили у МЕРТ.

Додамо, у січні ціна імпортного газу становила 318 дол. за 1 тис. куб. м, у грудні - 329 доларів.

Українські Національні Новини

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