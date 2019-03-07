Цена импортного газа в феврале упала на 8,5%

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"Вычислено среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года, которая составляет 7865,0409 грн или 290,9105 долларов США за 1 тыс. куб. м", - сообщили в МЭРТ.

Добавим, в январе цена импортного газа составляла 318 долл. за 1 тыс. куб. м, в декабре - 329 долларов.