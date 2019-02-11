Середня ціна імпортного газу в січні знизилася

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Середня ціна імпортного природного газу в січні 2019 року становила 318 дол. за 1 тис. куб. м, що на 3,4% менше, ніж у грудні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на данні МЕРТ.