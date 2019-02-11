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Середня ціна імпортного газу в січні знизилася

Середня ціна імпортного газу в січні знизилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Середня ціна імпортного природного газу в січні 2019 року становила 318 дол. за 1 тис. куб. м, що на 3,4% менше, ніж у грудні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на данні МЕРТ.

ДФС розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2018 року, яка становить 8892,13 грн, або 317,95 дол., за 1 тис. куб. м.

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Як повідомляв УНН, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

За данними НБУ, чергове підвищення тарифів на газ для населення очікується у II кварталі 2019 року.

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