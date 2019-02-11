Средняя цена импортного газа в январе снизилась

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Средняя цена импортного природного газа в январе 2019 года составляла 318 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 3,4% меньше, чем в декабре 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МЭРТ.