Средняя цена импортного газа в январе снизилась
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Средняя цена импортного природного газа в январе 2019 года составляла 318 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 3,4% меньше, чем в декабре 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МЭРТ.
ГФС рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившейся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2018 года, которая составляет 8892,13 грн, или 317,95 долл. за 1 тыс. Куб . м.
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Как сообщал УНН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября 2018 на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.
По данным НБУ, очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года.
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