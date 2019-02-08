НБУ назвав терміни чергового підвищення тарифів на газ

"Вагомий внесок в адміністративну інфляцію зробить подальше зростання тарифів на газ для населення згідно з меморандумом МВФ (чергове підвищення очікується в II кварталі 2019 року)", - вказали у НБУ.

За прогнозом Нацбанку, загалом адміністративно регульовані ціни в 2019 році зростуть на 13,6%. Перегляд їх темпів зростання порівняно з попереднім прогнозом (11,7%) переважно пов’язаний із перенесенням підвищення цін на централізоване опалення та гарячу воду на січень 2019 року (з грудня 2018 року) та дещо більшим підвищенням акцизів на тютюнову продукцію.

У середньостроковій перспективі зростання адміністративних цін уповільнюватиметься до 10% у 2021 році.

Нагадаємо, як прогнозує НБУ, у 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься – до 6,3% на кінець 2019 року і верхньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року.