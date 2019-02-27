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"Нафтогаз" назвав вартість збільшення видобутку газу

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 рази. Про це свідчать наведені Радіо Свобода дані НАК "Нафтогаз України", передає УНН.

У компанії стверджують, що із кожного проданого кубометра за поточною ціною – 8,55 грн – на інвестиції йде 34 копійки. Там підрахували, що частка інвестицій у ціні газу має складати 2,1 грн, якщо потрібно утримати видобуток газу, і 2,9 грн – якщо потрібно його нарощувати.

"Держава забирає 5,91 грн з 8,55 грн на кожному проданому кубометрі", - розповіли у НАК.

Ще 2 гривні 30 копійок в тарифі формуються за рахунок тарифів облгазів на розподіл та постачання газу (з ПДВ), операційних витрат на видобуток та транспортування, недоотриманих коштів від споживачів та покриття збитків від імпорту газу для ПСО, тобто компаній, на які покладені спеціальні обов’язки.

Згідно з презентацією, найбільша компанія з видобування газу в Україні – "Укргазвидобування" – має вкладати 29 мільярдів гривень на рік, щоб принаймні зберігати поточний рівень видобутку (15,5 мільярда кубометрів у 2018 році).

"Нафтогаз" вважає ринковою ціною газу 10 гривень 65 копійок за кубометр. Це, за підрахунками компанії, дозволило б "Укргазвидобуванню" упродовж п’яти років збільшити видобуток до 20 мільярдів кубометрів.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.

Нагадаємо, напередодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "Нафтогаз", дочірним підприємством якого є "Укргазвидобування", не зміг виконати план з видобутку газу, зокрема, через те, що відчуває своє монопольне становище і технологічно відстає від приватних компаній.

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