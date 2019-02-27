"Нафтогаз" назвал стоимость увеличения добычи газа

В компании утверждают, что с каждого проданного кубометра по текущей цене - 8,55 грн - на инвестиции идет 34 копейки. Там подсчитали, что доля инвестиций в цене газа должна составлять 2,1 грн, если нужно удержать добычу газа и 2,9 грн - если нужно ее наращивать.

"Государство забирает 5,91 грн с 8,55 грн на каждом проданном кубометре", - рассказали в НАК.

Еще 2 гривны 30 копеек в тарифе формируются за счет тарифов облгазов на распределение и поставку газа (с НДС), операционных затрат на добычу и транспортировку, недополученных средств от потребителей и покрытия убытков от импорта газа для ПСО, то есть компаний, на которые возложены специальные обязанности.

Согласно презентации, крупнейшая компания по добыче газа в Украине - "Укргаздобыча" - должна вкладывать 29 миллиардов гривен в год, чтобы хотя бы сохранять текущий уровень добычи (15,5 миллиарда кубометров в 2018 году).

"Нафтогаз" считает рыночной ценой газа 10 гривен 65 копеек за кубометр. Это, по подсчетам компании, позволило бы "Укргаздобыче" на протяжении пяти лет увеличить добычу до 20 миллиардов кубометров.

Объем добычи газа в Украине государственными и частными компаниями в 2018-м достиг 21 миллиарда кубометров. В то же время объем потребления газа больше - 32,3 миллиарда.

Напомним, накануне Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз", дочерним предприятием которого является "Укргаздобыча", не смог выполнить план по добыче газа, в частности, потому, что чувствует свое монопольное положение и технологически отстает от частных компаний.