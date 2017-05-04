Цими вихідними в Києві буде до 23 градусів тепла, з понеділка - похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З 5 по 7 травня в Києві зберігатимуться тепла погода та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а з понеділка очікується похолодання. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Завтра, 5 травня, в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°. Проте, як попереджає Український гідрометцентр, 5-7 травня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.
За прогнозом синоптиків, тепла погода зберігатиметься й у наступні дні. Так, 6-7 травня буде мінлива хмарність, без опадів, денна температура 21-23°. Лише вдень 7 травня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
8-9 травня очікуються місцями невеликі дощі. Температура 8 травня вночі 10-12°, вдень 12-14°; 9 травня вночі 6-8°, вдень 10-12°.
Як повідомляв УНН, завтра у Києві стартує мистецький проект “Face of Art”.