В эти выходные в Киеве будет до 23 градусов тепла, с понедельника - похолодание

Завтра, 5 мая, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-9 °, днем ​​20-22 °. Однако, как предупреждает Украинский гидрометцентр, 5-7 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

По прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится и в последующие дни. Так, 6-7 мая будет переменная облачность, без осадков, дневная температура 21-23 °. Только днем ​​7 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с.

8-9 мая ожидаются местами небольшие дожди. Температура 8 мая ночью 10-12 °, днем ​​12-14 °; 9 мая ночью 6-8 °, днем ​​10-12 °.

Как сообщал УНН, завтра в Киеве стартует художественный проект "Face of Art".