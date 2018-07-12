Цифрове радіо з'явиться у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Львові з'явиться цифрове радіо. Регулятор замовить в УДЦР прорахунок радіочастот, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Національна рада замовить прорахунок 109 частотних присвоєнь у FM-діапазоні, для потреб тимчасового цифрового та аналогового звукового мовлення, в Українського державного центру радіочастот. Відповідне рішення ухвалено регулятором на засіданні 11 липня.
Прорахунок на звернення ТОВ “ТК “Прямий” буде здійснено у 61 населеному пункті усіх областей України. Водночас Національна рада замовить прорахунок частот для цифрового радіо у Києві і Львові.
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Для потреб тимчасового мовлення замовлено прорахунок частотних присвоєнь для цифрового телемовлення у містах Краматорську, Маріуполі, Покровську, Гірнику Донецької області, Старобільську і Широкому Луганської області, Генічеську Херсонської області. Також буде замовлено аналогові частоти у Дружківці і Гірнику Донецької області.
Разом з тим, із пропозиціями прорахувати частоти звернулися місцеві радіомовники, які мають ліцензії на проводове мовлення.
Окрім того, буде змінено технічні характеристики на деяких частотах у населених пунктах Волинської, Донецької, Полтавської, Херсонської областей.