Цифрове радіо з'явиться у Львові

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Львові з'явиться цифрове радіо. Регулятор замовить в УДЦР прорахунок радіочастот, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Національна рада замовить прорахунок 109 частотних присвоєнь у FM-діапазоні, для потреб тимчасового цифрового та аналогового звукового мовлення, в Українського державного центру радіочастот. Відповідне рішення ухвалено регулятором на засіданні 11 липня.

Прорахунок на звернення ТОВ “ТК “Прямий” буде здійснено у 61 населеному пункті усіх областей України. Водночас Національна рада замовить прорахунок частот для цифрового радіо у Києві і Львові.

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Для потреб тимчасового мовлення замовлено прорахунок частотних присвоєнь для цифрового телемовлення у містах Краматорську, Маріуполі, Покровську, Гірнику Донецької області, Старобільську і Широкому Луганської області, Генічеську Херсонської області. Також буде замовлено аналогові частоти у Дружківці і Гірнику Донецької області.

Разом з тим, із пропозиціями прорахувати частоти звернулися місцеві радіомовники, які мають ліцензії на проводове мовлення.

Окрім того, буде змінено технічні характеристики на деяких частотах у населених пунктах Волинської, Донецької, Полтавської, Херсонської областей.

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