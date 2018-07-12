Цифровое радио появится во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во Львове появится цифровое радио. Регулятор закажет в УГЦР просчет радиочастот, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Национальный совет закажет просчет 109 частотных присвоений в FM-диапазоне, для нужд временного цифрового и аналогового звукового вещания, в Украинского государственного центра радиочастот. Соответствующее решение принято регулятором на заседании 11 июля.
Просчет на обращение ООО "ТК "Прямой" будет осуществлен в 61 населенном пункте всех областей Украины. В то же время Национальный совет закажет просчет частот для цифрового радио в Киеве и Львове.
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Для нужд временного вещания заказано просчет частотных присвоений для цифрового телевещания в городах Краматорске, Мариуполе, Покровске, Горняке Донецкой области, Старобельске и Широком Луганской области, Геническе Херсонской области. Также будет заказано аналоговые частоты в Дружковке и Горняке Донецкой области.
Вместе с тем, с предложениями просчитать частоты обратились местные радиовещатели, которые имеют лицензии на проводное вещание.
Кроме того, будут изменены технические характеристики на некоторых частотах в населенных пунктах Волынской, Донецкой, Полтавской, Херсонской областей.