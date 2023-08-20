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Цей рік дає сподівання, що українська економіка повернеться до тренду зростання до 3% - Свириденко

Цей рік дає сподівання, що українська економіка повернеться до тренду зростання до 3% - Свириденко

Київ • УНН

 • 958917 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Цей рік дає сподівання на те, що українська економіка повернеться до тренду зростання мінімального - до 3%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата 

«У нас був надзвичайно складний минулий рік. Падіння економіки було близько 30% - 29,6%. Ми бачимо, що цей рік нам дає сподівання на те, що ми повернемося до тренду  зростання, до мінімального - до 3%», - сказала  Свириденко.

Окрім того, вона нагадала, що Україна може фінансувати свою армію лише за рахунок власних коштів, фінансова допомога міжнародних донорів у цю сферу залучатися не може. 

Доповнення

Національний банк України прогнозує, що інфляція 2023 року сповільниться до 10,6%, а у 2024 році - до 8,5%.

Інфляція була на рівні 10% до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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