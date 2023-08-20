Цей рік дає сподівання, що українська економіка повернеться до тренду зростання до 3% - Свириденко

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«У нас був надзвичайно складний минулий рік. Падіння економіки було близько 30% - 29,6%. Ми бачимо, що цей рік нам дає сподівання на те, що ми повернемося до тренду зростання, до мінімального - до 3%», - сказала Свириденко.

Окрім того, вона нагадала, що Україна може фінансувати свою армію лише за рахунок власних коштів, фінансова допомога міжнародних донорів у цю сферу залучатися не може.

Доповнення

Національний банк України прогнозує, що інфляція 2023 року сповільниться до 10,6%, а у 2024 році - до 8,5%.

Інфляція була на рівні 10% до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.