Этот год дает надежду, что украинская экономика вернется к тренду роста до 3% - Свириденко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Этот год дает надежду на то, что украинская экономика вернется к тренду роста минимального - до 3%. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«У нас был чрезвычайно сложный прошлый год. Падение экономики было около 30% - 29,6%. Мы видим, что этот год нам дает надежду на то, что мы вернемся к тренду роста, к минимальному - до 3%», - сказала Свириденко.
Кроме того, она напомнила, что Украина может финансировать свою армию только за счет собственных средств, финансовая помощь международных доноров в эту сферу привлекаться не может.
Дополнение
Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а в 2024 году - до 8,5%.
Инфляция была на уровне 10% до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.