Этот год дает надежду, что украинская экономика вернется к тренду роста до 3% - Свириденко

Цитата

«У нас был чрезвычайно сложный прошлый год. Падение экономики было около 30% - 29,6%. Мы видим, что этот год нам дает надежду на то, что мы вернемся к тренду роста, к минимальному - до 3%», - сказала Свириденко.

Кроме того, она напомнила, что Украина может финансировать свою армию только за счет собственных средств, финансовая помощь международных доноров в эту сферу привлекаться не может.

Дополнение

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а в 2024 году - до 8,5%.

Инфляция была на уровне 10% до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.