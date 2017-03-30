Центровий О.Лень провів результативний матч у НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА представник Східної конференції “Атланта Хокс” приймав на “Філіпс Арені” аутсайдера Заходу “Фінікс Санс”, передає кореспондент УНН.
За 8 хвилин до кінця баталії “сонячні” мали перевагу у 7 очок, але вже за дві хвилини до завершення основного часу поєдинку господарі повернули собі значне лідерство — “яструби” здійснили ривок 20:3 та довели гру до переможного завершення 95:91.
Український центровий гостей Олексій Лень вийшов у стартовому складі “Фініксу”, провів на майданчику 25:03 хвилини за які здійснив 7 підбирань, 12 очок (3/8 двоочкові, 0/1 триочкові, 6/10 штрафні), а також додав до персональної скарбнички 3 перехоплення та 1 блок-шот.
Примітно, що в останніх п’яти із шести зустрічей О.Лень неодмінно набирав двозначну кількість очок.
Відзначимо також, українець повторив кращий персональний показник сезону за перехопленнями.