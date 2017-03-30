Центровой О.Лень провел результативный матч в НБА

За 8 минут до конца баталии "солнечные" имели преимущество в 7 очков, но уже за две минуты до конца основного времени поединка хозяева вернули себе значительное лидерство - "ястребы" совершили рывок 20: 3 и довели игру до победного конца 95:91.

Украинский центровой гостей Алексей Лень вышел в стартовом составе "Финикса", провел на площадке 25:03 минуты за которые совершил 7 подборов, 12 очков (3/8 двухочковые, 0/1 трехочковые, 6/10 штрафные), а также добавил к персональной копилки 3 перехвата и 1 блок-шот.

Примечательно, что в последних пяти из шести встреч О.Лень непременно набирал двузначное количество очков.

Отметим также, украинец повторил лучший персональный показатель сезона по перехватами.