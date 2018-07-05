Центровий Лень потрапив до сфери інтересів БК "Філадельфія"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Український центровий Олексій Лень вийшов на ринок вільних агентів і може перейти до стану одного з клубів Східної конференції НБА, повідомляє УНН з посиланням на ресурс thesixersense.
До уродженця Антрациту придивляється “Філадельфія 76”, яка має потребу в глибині складу на позиції центрового.
Зазначено, що Лень є молодим центром, одним з кращих на своїй позиції в НБА серед запасних, а також може бути стартовим “бігменом” на короткий термін в разі травми основного гравця.
Примітно, що одним із лідерів “Філадельфії” є центровий Джоель Ембіід. Також у складі клубу присутній центровий Р.Холмс.
Примітно, що раніше зацікавленість до Леня приписували “Вашингтон Візардс”, однак вони домовились про підписання з центровим Дуайтом Ховардом.
Додамо, що 5-й номер драфту-2013 покинув склад “Фінікс Санс”, де українець виступав протягом останніх 5-ти сезонів.