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Центровой Лень попал в сферу интересов БК "Филадельфия"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинский центровой Алексей Лень вышел на рынок свободных агентов и может перейти в состояние одного из клубов Восточной конференции НБА, сообщает УНН со ссылкой на ресурс thesixersense.

К уроженцу Антрацита присматривается “Филадельфия 76”, которая нуждается в глубине состава на позиции центрового.

Отмечено, что Лень является молодым центром, одним из лучших на своей позиции в НБА среди запасных, а также может быть стартовым “бигменом” на короткий срок в случае травмы основного игрока.

Примечательно, что одним из лидеров “Филадельфии” является центровой Джоэль Ембиид. Также в составе клуба присутствует центровой Р.Холмс.

Примечательно, что ранее интерес к Леня приписывали “Вашингтон Уизардс”, однако они договорились о подписании с центровым Дуайтом Ховардом.

Добавим, что 5-й номер драфта-2013 покинул состав “Финикс Санс”, где украинец выступал на протяжении последних 5-ти сезонов.

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