Центробанк рф встановив рекордну ставку: що змусило підняти її до 21%
Київ • УНН
російський центробанк підвищив ключову ставку до 21% через зростання інфляції та військові витрати. Рішення прийняте на тлі перевищення внутрішнього попиту над виробничими можливостями.
Російський центральний банк оголосив про підвищення ключової процентної ставки на два відсоткові пункти, до рекордних 21%, у спробі стримати зростання інфляції. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Деталі
Це рішення було прийняте на фоні величезних державних витрат на військові потреби в умовах тривалого конфлікту в Україні, що створює додатковий тиск на економіку.
У заяві банку йдеться, що внутрішній попит продовжує перевищувати можливості виробництва товарів і послуг. Інфляція суттєво перевищує липневі прогнози, а очікування її подальшого зростання також продовжують зростати. Це може свідчити про можливість нових підвищень ставок уже в грудні.
Незважаючи на виклики, російська економіка продовжує зростати завдяки високим доходам від експорту нафти та зростаючим державним витратам, переважно на військові потреби. Вищі процентні ставки покликані зробити запозичення дорожчими, що має допомогти зменшити інфляційний тиск.
Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%: на що ціни зросли найбільше10.10.24, 16:35 • 14677 переглядiв