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Центробанк рф установил рекордную ставку: что заставило поднять ее до 21%

Киев  •  УНН

03:17 • 1730 просмотра

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российский центробанк повысил ключевую ставку до 21% из-за роста инфляции и военных расходов. Решение принято на фоне превышения внутреннего спроса над производственными возможностями.

Российский центральный банк объявил о повышении ключевой процентной ставки на два процентных пункта, до рекордных 21%, в попытке сдержать рост инфляции. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Это решение было принято на фоне огромных государственных расходов на военные нужды в условиях продолжающегося конфликта в Украине, что создает дополнительное давление на экономику.

В заявлении банка говорится, что внутренний спрос продолжает превышать возможности производства товаров и услуг. Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, а ожидания ее дальнейшего роста также продолжают расти. Это может свидетельствовать о возможности новых повышений ставок уже в декабре.

Несмотря на вызовы, российская экономика продолжает расти благодаря высоким доходам от экспорта нефти и растущим государственным расходам, преимущественно на военные нужды. Высокие процентные ставки призваны сделать заимствования дороже, что должно помочь уменьшить инфляционное давление.

Инфляция в Украине ускорилась до 8,6%: на что цены выросли больше всего10 октября 2024, 13:35 • 14324 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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