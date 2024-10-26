Центробанк рф установил рекордную ставку: что заставило поднять ее до 21%
Киев • УНН
российский центробанк повысил ключевую ставку до 21% из-за роста инфляции и военных расходов. Решение принято на фоне превышения внутреннего спроса над производственными возможностями.
Российский центральный банк объявил о повышении ключевой процентной ставки на два процентных пункта, до рекордных 21%, в попытке сдержать рост инфляции. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Это решение было принято на фоне огромных государственных расходов на военные нужды в условиях продолжающегося конфликта в Украине, что создает дополнительное давление на экономику.
В заявлении банка говорится, что внутренний спрос продолжает превышать возможности производства товаров и услуг. Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, а ожидания ее дальнейшего роста также продолжают расти. Это может свидетельствовать о возможности новых повышений ставок уже в декабре.
Несмотря на вызовы, российская экономика продолжает расти благодаря высоким доходам от экспорта нефти и растущим государственным расходам, преимущественно на военные нужды. Высокие процентные ставки призваны сделать заимствования дороже, что должно помочь уменьшить инфляционное давление.
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