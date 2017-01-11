Центр звільнення заручників почав працювати у посиленому режимі після публікації списків Н.Савченко – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Після того як народний депутата Надія Савченко оприлюднила списки полонених українських бійців, Центр звільнення заручників перейшов на роботу у посиленому режимі, повідомив в ефірі "5 каналу" радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
"Центр по звільненню заручників вийшов на роботу в (посиленому - ред.) режимі, всіх із відпусток відкликають, люди цілодобово сидять на телефонах – з учорашнього дня обдзвонюють родичів і попереджають, що якщо, не дай Бог, почнуть звонити невідомі голоси, щоб вони нас відразу попереджали",- сказав Ю.Тандіт
Він зокрема прогнозує, що після публікації списків полонених Н.Савченко, родичам телефонуватимуть шахраї.
"Те, що вона (Н.Савченко – ред.) зробила, по–людськи дуже погано",- зазначив Ю.Тандіт
За його словами у СБУ по кожному полоненому або зниклому безвісти є паспорт з інформацією де він був затриманий чи пропав, як переміщався. У кого з польових командирів він перебував. Він додав, що 491 українець пропав без вісти.
"Зараз дуже багато дзвінків від родичів, які не можуть зрозуміти, що відбувається",- уточнив Ю.Тандіт.
Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.
Згодом нардеп відкоригувала списки.
У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.