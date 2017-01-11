Центр освобождения заложников начал работать в усиленном режиме после публикации списков Н.Савченко - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. После того как народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных украинских бойцов, Центр освобождения заложников перешел на работу в усиленном режиме, сообщил в эфире "5 канала" советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Центр по освобождению заложников вышел на работу в (усиленном - ред.) режиме, всех из отпусков отзывают, люди сутками сидят на телефонах - со вчерашнего дня обзванивают родственников и предупреждают, что если, не дай Бог, начнут звонить неизвестные голоса, чтобы они нас сразу предупреждали", - сказал Ю.Тандит
Он, в частности прогнозирует, что после публикации списков пленных Н.Савченко, родственникам будут звонить мошенники.
"То, что она (Н.Савченко - ред.) сделала, по-человечески очень плохо", - отметил Ю.Тандит
По его словам, в СБУ по каждому пленному или пропавшему без вести есть паспорт с информацией где он был задержан или пропал, как перемещался. У кого из полевых командиров он находился. Он добавил, что 491 украинец пропал без вести.
"Сейчас очень много звонков от родственников, которые не могут понять, что происходит", - уточнил Ю.Тандит.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников.