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Центр Києва з ранку стоїть у заторах

Центр Києва з ранку стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть у заторах бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, Набережне шосе, проспект Правди та проспект Степана Бандери.

Рух ускладнено на вулиці Михайла Грушевського, вулицях Юрія Іллєнка, Кирилівській, Льва Толстого та Великій Васильківській.

Окрім того, ускладнено рух на Голосіївському проспекті та проспекті Академіка Глушкова.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, Дарницькому шосе та вулиці Анни Ахматової.

Рух на мостах - Південному, Дарницькому та Патона - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, у Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі.

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