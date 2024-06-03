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Тривають бої в районі Вовчанська – Генштаб

Тривають бої в районі Вовчанська – Генштаб

Київ • УНН

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Українські війська продовжують вести інтенсивні бої з російськими загарбниками на декількох фронтах, тільки на Покровському напрямку зафіксовано 35 боїв, в результаті яких противник зазнав важких втрат.

На Харківщині тривають бої в районі Вовчанська. На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб інформує станом на 19:00 3 червня.

Повідомляється, що загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби складає вже 102. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону та знищувати наступальний потенціал ворога.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (рф)

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському

- інформує Генштаб.

Окрім того, повідомляється, що на Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат

- заявляють в Генштабі.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що на Куп’янському напрямку росіяни збільшили активність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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