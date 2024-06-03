Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

На Харьковщине продолжаются бои в районе Волчанска. На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35.об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб информирует по состоянию на 19: 00 3 июня.

Сообщается, что общее количество атак российских оккупантов на позиции украинских войск по всей протяженности фронта с начала суток составляет уже 102. украинские воины продолжают устойчиво держать оборону и уничтожать наступательный потенциал врага.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами с направлений Белгорода и Шебекино (рф) - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении российские войска 15 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Из них два боевых столкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35. безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и 1 единица автотранспортной техники. На направлении враг применяет кабы. Также авиабомбами бомбардируется Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времиевском - информирует Генштаб.

Кроме того, сообщается, что на Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. 10 из них еще продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери - заявляют в Генштабе.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал ,что на Купянском направлении россияне увеличили активность.