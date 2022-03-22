Трюдо знову прилетить до Європи, щоб говорити про протидію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримання погодженої реакції на російське невиправдане та незаконне вторгнення до України. Про це повідомили в офісі глави уряду Канади, передає УНН.
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Як повідомляється, Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня. Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО, а також зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Цитата
“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Трюдо.