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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Трюдо знову прилетить до Європи, щоб говорити про протидію рф

Трюдо знову прилетить до Європи, щоб говорити про протидію рф

Київ • УНН

 • 85776 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо полетить до Бельгії, аби залучити лідерів ЄС, НАТО та G7 до підтримання погодженої реакції на російське невиправдане та незаконне вторгнення до України. Про це повідомили в офісі глави уряду Канади, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється, Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня. Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО, а також зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Цитата

“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Трюдо.

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