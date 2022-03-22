Трюдо знову прилетить до Європи, щоб говорити про протидію рф

Деталі

Як повідомляється, Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня. Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО, а також зустрінеться із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Цитата

“Прем’єр-міністр продовжить регулярно спілкуватися зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет й територіальну цілісність від цього незаконного й невиправданого вторгнення”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Трюдо.