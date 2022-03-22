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Трюдо снова прилетит в Европу, чтобы говорить о противодействии рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо полетит в Бельгию, чтобы привлечь лидеров ЕС, НАТО и G7 к поддержанию согласованной реакции на российское неоправданное и незаконное вторжение в Украину. Об этом сообщили в офисе главы правительства Канады, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Трюдо будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 марта. Он обратится в Европейский парламент, посетит саммит НАТО, а также встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Цитата

“Премьер-министр продолжит регулярно общаться с мировыми лидерами относительно поддержки Украины, которая защищает свой народ, суверенитет и территориальную целостность от этого незаконного и неоправданного вторжения”, - говорится в сообщении.

Напомним

Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо.

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