Трюдо снова прилетит в Европу, чтобы говорить о противодействии рф

Детали

Как сообщается, Трюдо будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 марта. Он обратится в Европейский парламент, посетит саммит НАТО, а также встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Цитата

“Премьер-министр продолжит регулярно общаться с мировыми лидерами относительно поддержки Украины, которая защищает свой народ, суверенитет и территориальную целостность от этого незаконного и неоправданного вторжения”, - говорится в сообщении.

Напомним

Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо.