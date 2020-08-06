Троє посадовців постануть перед судом за розтрату 20 млн грн КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Двох посадовців комунального підприємства та директора товариства з обмеженою відповідальністю судитимуть за розтрату 20 мільйонів гривень Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
"Прокуратурою Київської області до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора комунального підприємства, його заступника та директора товариства з обмеженою відповідальністю. Вони обвинувачуються у розтраті майна Київської міської державної адміністрації, а саме грошових коштів в сумі понад 20 мільйонів гривень шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, посадовці закупили неіснуюче програмне забезпечення для функціонування комунальної інфраструктури на території Києва, за виконання даних робіт було перераховано гроші в сумі понад 20 млн грн.
"На майно обвинувачених накладено арешт, з метою подальшого відшкодування завданих збитків територіальній громаді міста", - зазначили у прокуратурі.
У разі доведення вини їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, додали у прокуратурі.
Нагадаємо, керівників комунального підприємства викрили у привласненні понад 20 млн грн у грудні 2019 року.