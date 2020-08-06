Трое должностных лиц предстанут перед судом за растрату 20 млн грн КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Двух должностных лиц коммунального предприятия и директора общества с ограниченной ответственностью будут судить за растрату 20 миллионов гривен Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении директора коммунального предприятия, его заместителя и директора общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в растрате имущества Киевской городской государственной администрации, а именно денежных средств в сумме более 20 млн гривен путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица закупили несуществующее программное обеспечение для функционирования коммунальной инфраструктуры на территории Киева, за выполнение данных работ было перечислено деньги в сумме более 20 млн грн.
"На имущество обвиняемых наложен арест с целью последующего возмещения причиненных убытков территориальной общине города", - отметили в прокуратуре.
В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, добавили в прокуратуре.
Напомним, руководителей коммунального предприятия разоблачили в присвоении более 20 млн грн в декабре 2019 года.