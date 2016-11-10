Троє людей травмувалися у ДТП на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні в результаті ДТП у смт. Бірки Тернопільського району. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП Тернопільської області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля “ЗАЗ 3102” не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет, внаслідок чого автівка перекинулася.
Кермувальник отримала закриту черепно-мозкову травму та закриті переломи правого плеча і стегна. Її госпіталізували до реанімаційного відділення.
Травмувалися у аварії і два пасажира авто. Їх після огляду медиків і надання першої допомоги, відпустили. Триває слідство.