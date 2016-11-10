Три человека получили травмы в ДТП в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Водитель и двое пассажиров попали в больницу в результате ДТП в с. Биркы Тернопольского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Тернопольской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ 3102" не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.
Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы правого плеча и бедра. Его госпитализировали в реанимационное отделение.
Травмы в аварии получили и два пассажира авто. Их после осмотра медиков и оказания первой помощи отпустили. Продолжается следствие.