Три человека получили травмы в ДТП в Тернопольской области

По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ 3102" не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы правого плеча и бедра. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Травмы в аварии получили и два пассажира авто. Их после осмотра медиков и оказания первой помощи отпустили. Продолжается следствие.